Контавейт уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге, обыграв Петерсон

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Гамбурге (Германия). В матче второго круга первая сеяная Контавейт нанесла поражение Ребекке Петерсон из Швеции со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
Контавейт дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Петерсон не подала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и взяла одну подачу соперницы.
За выход в полуфинал турнира в Гамбурге Контавейт сразится с восьмой сеяной, представительницей Германии Андреа Петкович, которая в матче второго круга оказалась сильнее японской теннисистки Мисаки Дои, выиграв со счётом 6:4, 6:3.
Отметим, что из российских участниц борьбу за титул продолжит в четвертьфинале только Анастасия Потапова.
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