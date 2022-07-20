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Контавейт уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге, обыграв Петерсон

Контавейт уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге, обыграв Петерсон
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Гамбурге (Германия). В матче второго круга первая сеяная Контавейт нанесла поражение Ребекке Петерсон из Швеции со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Контавейт дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Петерсон не подала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и взяла одну подачу соперницы.

За выход в полуфинал турнира в Гамбурге Контавейт сразится с восьмой сеяной, представительницей Германии Андреа Петкович, которая в матче второго круга оказалась сильнее японской теннисистки Мисаки Дои, выиграв со счётом 6:4, 6:3.

Отметим, что из российских участниц борьбу за титул продолжит в четвертьфинале только Анастасия Потапова.

Гамбург (ж). 2-й круг
20 июля 2022, среда. 18:30 МСК
Анетт Контавейт
2
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Ребекка Петерсон
93
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
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