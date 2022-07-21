Павлюченкова снялась с US Open — 2022

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась с Открытого чемпионата США по теннису. Её фамилия исключена из списка участников, опубликованного на EntyListsWomen.



Павлюченкова пропустила вторую часть сезона из-за проблем с коленом. На турнире в США её заменит полуфиналистка Уимблдона немка Татьяна Мария.



Анастасия Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом турнира «Ролан Гаррос», на котором в прошлом году дошла до финала и проиграла чешке Барборе Крейчиковой. Причиной такого решения стала травма колена. Павлюченкова выбыла из топ-20 классификации WTA и опустилась на 83-е место после того, как потеряла очки за этот финал.



Открытый чемпионат США будет проходить с 29 августа по 11 сентября.

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