Анастасия Павлюченкова: хочу полностью реализовать себя, чтобы не было никаких вопросов

Досрочно завершившая сезон российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, с каким чувством хотела бы вспоминать свою карьеру.
«Туда больше входит чисто удовлетворение самой собой. Я бы хотела быть дома, сидеть на диване и чтобы у меня было ощущение — я сделала всё, что было в моих силах, вложила в себя все свои силы, средства, финансы, отдалась теннису полностью. Дальше ты сидишь и смотришь, чего достиг, не достиг, но у тебя нет вопросов к себе самому: я не хочу закончить теннис с таким ощущением, что «там могла сделать лучше, там лучше, может, могла добиться того-то». Я хочу полностью реализовать себя, чтобы не было никаких вопросов. А там чего достигну, что выиграю — уже вторичный вопрос», — приводит слова Павлюченковой Sport24.
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