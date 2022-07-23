Александр Зверев вновь неоднозначно высказался о перспективе своего появления на US Open

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил, сыграет ли на US Open – 2022, если не успеет провести ни одного подготовительного турнира перед стартом соревнований.

7 июня Зверев перенёс операцию на голеностопе, из-за страшного падения в полуфинале «Ролан Гаррос» Александр порвал три боковые связки. В данный момент немец тренируется на одной ноге. US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

«Я хочу выигрывать каждый турнир, в котором принимаю участие. Таков мой характер, я приезжаю на соревнования не ради участия. Вот почему я буду играть, только когда почувствую, что смогу выиграть этот турнир. Станет ли этим турниром «Шлем» или нет, зависит не от масштаба соревнований, а от моего самочувствия на корте. Это для меня во главе угла», — приводит слова Зверева Eurosport.de.