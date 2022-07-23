Пятая ракетка мира Рууд уверенно вышел в финал турнира в Гштааде, выиграв второй сет 6:0

Норвежский теннисист Каспер Рууд уверенно вышел в финал грунтового турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В полуфинале он обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:0.



Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Пятая ракетка мира Рууд выполнил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. 40-я ракетка мира Альберт Рамос-Виньолас однажды подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сумел заработать ни одного брейк-пойнта.



В финале турнира Рууд сыграет с итальянским теннисистом Маттео Берреттини (15-е место в рейтинге ATP), который несколькими часами ранее обыграл Доминика Тима. Призовой фонд соревнований превышает € 650 тыс.