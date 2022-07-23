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Пятая ракетка мира Рууд уверенно вышел в финал турнира в Гштааде, выиграв второй сет 6:0

Пятая ракетка мира Рууд уверенно вышел в финал турнира в Гштааде, выиграв второй сет 6:0
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Норвежский теннисист Каспер Рууд уверенно вышел в финал грунтового турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В полуфинале он обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Пятая ракетка мира Рууд выполнил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. 40-я ракетка мира Альберт Рамос-Виньолас однажды подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сумел заработать ни одного брейк-пойнта.

В финале турнира Рууд сыграет с итальянским теннисистом Маттео Берреттини (15-е место в рейтинге ATP), который несколькими часами ранее обыграл Доминика Тима. Призовой фонд соревнований превышает € 650 тыс.

Гштаад. 1/2 финала
23 июля 2022, суббота. 14:40 МСК
Каспер Рууд
5
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Альберт Рамос-Виньолас
40
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Комментарии
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