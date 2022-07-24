Селехметьева и Захарова отобрались в основную часть турнира в Праге

Российские теннисистки Оксана Селехметьева (177-я в рейтинге WTA) и Анастасия Захарова (157-я в рейтинге WTA) отобрались в основную часть турнира в Праге (Чехия) через квалификацию.

Анастасия Захарова на пути к основной части турнира обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:3, 6:2 и австрийку Синью Краус со счётом 6:2, 6:2.

Оксана Селехметьева, в свою очередь, обыграла чешку Николу Бартункову со счётом 6:2, 5:7, 6:4 и японку Нао Хибино со счётом 6:2, 2:6, 6:3.

Недавно Селехметьева отобралась в основную часть турнира в Гамбурге (Германия) и в первом круге потерпела поражение. Её соперницей была 107-я ракетка мира Мисаки Дои (Япония). Селехметьева проиграла встречу со счётом 6:7 (10:12), 0:6. Отметим, что в копилке Оксаны – два титула в ITF-туре.