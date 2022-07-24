Селехметьева и Захарова отобрались в основную часть турнира в Праге

Российские теннисистки Оксана Селехметьева (177-я в рейтинге WTA) и Анастасия Захарова (157-я в рейтинге WTA) отобрались в основную часть турнира в Праге (Чехия) через квалификацию.
Анастасия Захарова на пути к основной части турнира обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:3, 6:2 и австрийку Синью Краус со счётом 6:2, 6:2.
Оксана Селехметьева, в свою очередь, обыграла чешку Николу Бартункову со счётом 6:2, 5:7, 6:4 и японку Нао Хибино со счётом 6:2, 2:6, 6:3.
Недавно Селехметьева отобралась в основную часть турнира в Гамбурге (Германия) и в первом круге потерпела поражение. Её соперницей была 107-я ракетка мира Мисаки Дои (Япония). Селехметьева проиграла встречу со счётом 6:7 (10:12), 0:6. Отметим, что в копилке Оксаны – два титула в ITF-туре.
- 24 июля 2022
-
21:03
-
20:59
-
20:55
-
19:57
-
19:26
-
19:00
-
18:15
-
17:51
-
17:06
-
16:19
-
15:57
-
15:27
-
15:14
-
14:53
-
14:01
-
13:19
-
12:58
-
12:51
-
12:06
-
11:40
-
10:54
-
10:36
-
10:19
-
10:05
-
00:32
- 23 июля 2022
-
23:47
-
23:32
-
22:37
-
22:03
-
20:39
-
20:31
-
20:14
-
19:47
-
18:51
-
17:59