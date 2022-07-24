«Первый удар после Уимблдона». Симона Халеп вернулась к тренировкам

Румынская теннисистка Симона Халеп вернулась к тренировочному процессу после Уимблдона-2022. Об этом теннисистка сообщила в своих социальных сетях, опубликовав видео.

«Первый удар после Уимблдона. Теннис, я скучала по тебе», — написала Симона в социальных сетях, сопроводив свои слова небольшим видео с тренировки.

Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СИМОНЫ ХАЛЕП

Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СИМОНЫ ХАЛЕП

«Теннис тоже скучал по тебе!» — написал тренер румынской теннисистки Патрик Муратоглу.

Напомним, на Уимблдоне-2022 Симона Халеп в полуфинале проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 3:6.

В финале Рыбакина обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Призовой фонд турнира составил рекордные £ 40 350 000.

Симона Халеп побеждала на Уимблдоне в 2019 году, обыграв в финале американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В 2018 году румынка одержала победу на «Ролан Гаррос».