«Первый удар после Уимблдона». Симона Халеп вернулась к тренировкам

Румынская теннисистка Симона Халеп вернулась к тренировочному процессу после Уимблдона-2022. Об этом теннисистка сообщила в своих социальных сетях, опубликовав видео.
«Первый удар после Уимблдона. Теннис, я скучала по тебе», — написала Симона в социальных сетях, сопроводив свои слова небольшим видео с тренировки.
Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СИМОНЫ ХАЛЕП
Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СИМОНЫ ХАЛЕП
«Теннис тоже скучал по тебе!» — написал тренер румынской теннисистки Патрик Муратоглу.
Напомним, на Уимблдоне-2022 Симона Халеп в полуфинале проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 3:6.
В финале Рыбакина обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Призовой фонд турнира составил рекордные £ 40 350 000.
Симона Халеп побеждала на Уимблдоне в 2019 году, обыграв в финале американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В 2018 году румынка одержала победу на «Ролан Гаррос».
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