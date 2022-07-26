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Селехметьева прошла во второй круг турнира в Праге, обыграв Сорану Кырстю

Селехметьева прошла во второй круг турнира в Праге, обыграв Сорану Кырстю
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Российская тенниска Оксана Селехметьева (170-я в рейтинге WTA) прошла во второй круг хардового турнир категории WTA-250 в Праге (Чехия), обыграв румынку Сорану Кырстю (35-я в рейтинге WTA).

Селехметьева одержала победу со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. На счету румынки один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-поинта из семи. Селехметьева однажды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из одиннадцати возможных.

Во втором круге россиянка встретится с француженкой Хлоэ Паке, которая в свою очередь обыграла чешку Терезу Мартинцову со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Матч состоится завтра, 27 июля.

Призовой фонд турнира составил $ 251 750.

Прага. 1-й круг
26 июля 2022, вторник. 13:55 МСК
Оксана Селехметьева
170
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Сорана Кырстя
35
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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