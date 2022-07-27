Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина выложила фото с Кубком чемпионов и обратилась к УЕФА

Победительница Уимблдона 2022 года в женском одиночном разряде, уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию с Кубком чемпионов, сделанную в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Она обратилась к УЕФА и поблагодарила организацию за приглашение.
«УЕФА, большое спасибо за потрясающий опыт и тёплый приём», — подписала снимок Рыбакина.
Фото: из личного архива елены рыбакиной
Действующим обладателем Кубка чемпионов является «Реал» (Мадрид). В финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 испанский клуб обыграл «Ливерпуль» (Англия) со счётом 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор.
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