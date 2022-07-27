Шамиль Тарпищев отреагировал на запрет российским теннисистам играть в Эстонии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал новость о том, что эстонское правительство ввело запрет на участие российских и белорусских теннисистов в профессиональных теннисных турнирах на своей территории.

«Ну а что тут нового? Запретили и запретили. Не от большого ума это», — приводит слова Шамиля Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее российские и белорусские игроки по аналогичной причине пропустили Уимблдонский теннисный турнир. В мужском одиночном разряде победу одержал 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, в женском — уроженка Москвы Елена Рыбакина, с 2018 года представляющая Казахстан.

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