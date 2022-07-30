Племянник Кеннеди: скажите администрации Байдена, чтобы Джокович сыграл на US Open

Американский радиоведущий, племянник бывшего президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший прокомментировал ситуацию с возможным недопуском 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича на Открытый чемпионат США (US Open).
Он считает, что президент США Джо Байден должен позволить бывшей первой ракетке мира принять участие в турнире, несмотря на его отказ от вакцинации.
«Пришло время положить конец неэффективной дискриминационной политике, мешающей ему конкурировать. Чемпион Уимблдона, которому уже запретили играть на Открытом чемпионате Австралии из-за отказа от вакцинации, заявил, что готов пожертвовать участием в турнирах ради своего здоровья. Недопустимо принуждать человека в принятии таких решений. Примите меры: скажите администрации Байдена, чтобы Джокович сыграл на Открытом чемпионате США», — приводит слова Кеннеди Daily Express.
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