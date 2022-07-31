15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир ITF в Эль-Эспинаре
Поделиться
15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира ITF категории W25 в Эль-Эспинаре (Испания). Соревнования прошли на хардовом покрытии с 25 по 31 июля.
В решающем матче Андреева, в данный момент занимающая 612-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла 326-ю ракетку мира, испанку Еву Герреро Альварес (7) со счётом 6:4, 6:2.
Примечательно, что по ходу соревнований Андреева не проиграла ни одного сета. А в полуфинальном матче уверенно обыграла пятую сеяную Диану Марцинкевич из Латвии со счётом 6:2, 6:2. Марцинкевич — 330-я ракетка мира.
Для Мирры это третий титул в текущем сезоне. Первые два она завоевала на грунтовом турнире W15 в Анталье (Турция). Андреева занимает 12-ю строчку в юниорском рейтинге ITF.
Комментарии
- 31 июля 2022
-
13:39
-
12:18
-
11:55
-
11:31
-
10:59
-
10:39
-
09:48
-
09:33
-
00:44
-
00:30
- 30 июля 2022
-
23:24
-
22:31
-
22:07
-
19:26
-
17:53
-
17:42
-
16:26
-
15:27
-
15:05
-
14:43
-
14:12
-
13:54
-
13:31
-
13:18
-
12:04
-
12:04
-
11:49
-
11:26
-
11:12
-
10:57
-
10:41
-
10:37
-
10:17
-
10:03
-
09:41
Партнерский контент