15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир ITF в Эль-Эспинаре

15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира ITF категории W25 в Эль-Эспинаре (Испания). Соревнования прошли на хардовом покрытии с 25 по 31 июля.

В решающем матче Андреева, в данный момент занимающая 612-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла 326-ю ракетку мира, испанку Еву Герреро Альварес (7) со счётом 6:4, 6:2.

Примечательно, что по ходу соревнований Андреева не проиграла ни одного сета. А в полуфинальном матче уверенно обыграла пятую сеяную Диану Марцинкевич из Латвии со счётом 6:2, 6:2. Марцинкевич — 330-я ракетка мира.

Для Мирры это третий титул в текущем сезоне. Первые два она завоевала на грунтовом турнире W15 в Анталье (Турция). Андреева занимает 12-ю строчку в юниорском рейтинге ITF.