«Добрались». Первая ракетка мира Даниил Медведев опубликовал свежее фото из Лос-Кабоса

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новый пост в социальных сетях.
«Добрались. Скоро сыграю на турнире в Лос-Кабосе», — подписал свежее фото Медведев.
Фото: из личного архива Даниила Медведева
Турнир ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) пройдёт с 1 по 6 августа. Во втором раунде Медведев сразится с победителем матча Ринки Хидзиката (Австралия, Q) – Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC).
После выступления в Лос-Кабосе Даниил, предположительно, сыграет на «Мастерсах» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США). После них начнётся US Open – 2022, где Медведеву предстоит защита титула.
Напомним, Медведев был вынужден пропустить Уимблдон-2022, так как Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) приняла решение отстранить российских и белорусских игроков, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе. В ответ Уимблдон был лишён рейтинговых очков.
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