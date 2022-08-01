Уступит ли Медведев через две недели 1-е место Звереву? Есть две попытки спастись

Даниил Медведев возвращается на корт после месячного перерыва. Но через две недели он может уступить первое место в рейтинге ATP Александру Звереву. У Даниила есть всего две попытки спастись. Рассмотрим рейтинговые расклады.

Завершилась короткая грунтовая серия после Уимблдона, и весь теннисный караван переехал на американский хард. Большинство топовых игроков последние несколько недель пропустили, а вот Карлос Алькарас благодаря двум подряд финалам поднялся на рекордное для себя четвёртое место рейтинга ATP. Активно играл на грунте и Каспер Рууд, но он не смог защитить все прошлогодние очки и даже пропустил вперёд Новака Джоковича, который после Уимблдона отдыхал. Что касается тройки лидеров, то она осталась неизменной за последние три недели – Медведев, Зверев и Надаль.

С первой недели августа начинается уже полноценный сезон на американском харде, который завершится US Open. За это время будет проведено много турниров и разыграно большое количество очков, благодаря чему наверняка произойдут серьёзные рейтинговые перестановки. На этой неделе проводится турнир ATP-500 в Вашингтоне, сетку которого возглавил россиянин Андрей Рублёв, и ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), где главной звездой является первая ракетка мира Даниил Медведев. Затем почти все игроки съедутся на «Мастерс» в Монреале (пройдёт с 7 по 14 августа) и «Мастерс» в Цинциннати (14–21 августа). На четвёртой неделе августа состоится турнир ATP-250 в Уинстон-Сейлеме, который почти все топовые игроки пропустят, а венчать всю эту серию будет US Open (29 августа – 11 сентября). Пока неясно, сможет ли участвовать во всей этой американской серии 21-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович.

В опубликованном 1 августа рейтинге ATP Даниил Медведев остался лидером, но его преимущество над идущим вторым Александром Зверевым сократилось до 775 очков. На этой неделе россиянину не нужно ничего защищать, и все набранные в Лос-Кабосе очки пойдут ему в плюс. У Зверева сгорят 90 очков за четвертьфинал Монреаля-2019, и преимущество Даниила чуть увеличится – до 865 очков, даже если он проиграет в Мексике на старте. А вот ещё через неделю, 15 августа, Медведев лишится разом 1000 очков за титул в Торонто-2021. И тогда уже Александр может вырваться вперёд на 135 очков и стать первой ракеткой мира. Как же Даниилу Медведеву спастись и защитить через две недели своё первое место в рейтинге?



Расклад по очкам у лидеров мирового рейтинга на ближайшие недели с учётом сгорающих баллов:

дата Медведев Зверев Надаль Алькарас Циципас 1.8 очки 7625 6850 6165 5035 5000 8.8 Канада-19, Ваш-21 -90 -545 остаток 7625 6760 5620 5035 5000 15.8 Канада-21 -1000 -360 остаток 6625 6760 5620 5035 4640 22.8 Цинциннати-21 -360 -1000 -35 -360 остаток 6265 5760 5620 5000 4280

Турнир в Лос-Кабосе относится к категории ATP-250, и недостающие 135 очков Даниил сможет набрать, если выйдет в финал (150 очков). В принципе, россиянину эта задача по силам, ведь в его половине сетки самый высокорейтинговый соперник – Миомир Кецманович из Сербии (38-я ракетка мира). Но если что-то в Мексике пойдёт у Медведева не так, то вторая и последняя попытка у него будет на «Мастерсе» в Монреале. Те же самые 135 очков он может получить, если доберётся до 1/4 финала (180 очков).

Но не стоит забывать, что очки каждую неделю не только сгорают, но и прибавляются в случае успешных выступлений. И преследователи Медведева имеют возможность обойти его в рейтинге, если хорошо выступят на обоих «Мастерсах». Такой шанс есть у Рафаэля Надаля, Карлоса Алькараса, Стефаноса Циципаса и даже у Новака Джоковича и Каспера Рууда, которые идут сейчас шестым и седьмым. Что касается Зверева, то недавно он признался, что пока не восстановился после травмы. Неизвестно, сможет ли он выступить даже на US Open.