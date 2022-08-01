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Рейтинговые расклады 1-й ракетки мира Даниила Медведева: сколько ему нужно набрать очков в Лос-Кабосе и Монреале

Уступит ли Медведев через две недели 1-е место Звереву? Есть две попытки спастись
Даниил Сальников
Уступит ли Медведев через две недели 1-е место
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Начинается любимый для Даниила американский хард, где ему нужно защитить очень много очков.

Даниил Медведев возвращается на корт после месячного перерыва. Но через две недели он может уступить первое место в рейтинге ATP Александру Звереву. У Даниила есть всего две попытки спастись. Рассмотрим рейтинговые расклады.

Завершилась короткая грунтовая серия после Уимблдона, и весь теннисный караван переехал на американский хард. Большинство топовых игроков последние несколько недель пропустили, а вот Карлос Алькарас благодаря двум подряд финалам поднялся на рекордное для себя четвёртое место рейтинга ATP. Активно играл на грунте и Каспер Рууд, но он не смог защитить все прошлогодние очки и даже пропустил вперёд Новака Джоковича, который после Уимблдона отдыхал. Что касается тройки лидеров, то она осталась неизменной за последние три недели – Медведев, Зверев и Надаль.

Рейтинг 52 недель ATP на 1 августа 2022 года:

1. Даниил Медведев (Россия) – 7625 очков
2. Александр Зверев (Германия) – 6850
3. Рафаэль Надаль (Испания) – 6165
4 (+1). Карлос Алькарас (Испания) – 5035
5 (-1). Стефанос Циципас (Греция) – 5000
6 (+1). Новак Джокович (Сербия) – 4770
7 (-1). Каспер Рууд (Норвегия) – 4685
8. Андрей Рублёв (Россия) – 3575
9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3445
10. Янник Синнер (Италия) – 3395
...24 (-1). Карен Хачанов (Россия) – 1485
...36 (+1). Аслан Карацев (Россия) – 1175.

С первой недели августа начинается уже полноценный сезон на американском харде, который завершится US Open. За это время будет проведено много турниров и разыграно большое количество очков, благодаря чему наверняка произойдут серьёзные рейтинговые перестановки. На этой неделе проводится турнир ATP-500 в Вашингтоне, сетку которого возглавил россиянин Андрей Рублёв, и ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), где главной звездой является первая ракетка мира Даниил Медведев. Затем почти все игроки съедутся на «Мастерс» в Монреале (пройдёт с 7 по 14 августа) и «Мастерс» в Цинциннати (14–21 августа). На четвёртой неделе августа состоится турнир ATP-250 в Уинстон-Сейлеме, который почти все топовые игроки пропустят, а венчать всю эту серию будет US Open (29 августа – 11 сентября). Пока неясно, сможет ли участвовать во всей этой американской серии 21-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович.

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В опубликованном 1 августа рейтинге ATP Даниил Медведев остался лидером, но его преимущество над идущим вторым Александром Зверевым сократилось до 775 очков. На этой неделе россиянину не нужно ничего защищать, и все набранные в Лос-Кабосе очки пойдут ему в плюс. У Зверева сгорят 90 очков за четвертьфинал Монреаля-2019, и преимущество Даниила чуть увеличится – до 865 очков, даже если он проиграет в Мексике на старте. А вот ещё через неделю, 15 августа, Медведев лишится разом 1000 очков за титул в Торонто-2021. И тогда уже Александр может вырваться вперёд на 135 очков и стать первой ракеткой мира. Как же Даниилу Медведеву спастись и защитить через две недели своё первое место в рейтинге?

Расклад по очкам у лидеров мирового рейтинга на ближайшие недели с учётом сгорающих баллов:

датаМедведевЗверевНадальАлькарасЦиципас
1.8очки76256850616550355000
8.8Канада-19, Ваш-21-90-545
остаток76256760562050355000
15.8Канада-21-1000-360
остаток66256760562050354640
22.8Цинциннати-21-360-1000-35-360
остаток62655760562050004280

Турнир в Лос-Кабосе относится к категории ATP-250, и недостающие 135 очков Даниил сможет набрать, если выйдет в финал (150 очков). В принципе, россиянину эта задача по силам, ведь в его половине сетки самый высокорейтинговый соперник – Миомир Кецманович из Сербии (38-я ракетка мира). Но если что-то в Мексике пойдёт у Медведева не так, то вторая и последняя попытка у него будет на «Мастерсе» в Монреале. Те же самые 135 очков он может получить, если доберётся до 1/4 финала (180 очков).

Но не стоит забывать, что очки каждую неделю не только сгорают, но и прибавляются в случае успешных выступлений. И преследователи Медведева имеют возможность обойти его в рейтинге, если хорошо выступят на обоих «Мастерсах». Такой шанс есть у Рафаэля Надаля, Карлоса Алькараса, Стефаноса Циципаса и даже у Новака Джоковича и Каспера Рууда, которые идут сейчас шестым и седьмым. Что касается Зверева, то недавно он признался, что пока не восстановился после травмы. Неизвестно, сможет ли он выступить даже на US Open.

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