Уступит ли Медведев через две недели 1-е место Звереву? Есть две попытки спастись

Даниил Медведев возвращается на корт после месячного перерыва. Но через две недели он может уступить первое место в рейтинге ATP Александру Звереву. У Даниила есть всего две попытки спастись. Рассмотрим рейтинговые расклады.
Завершилась короткая грунтовая серия после Уимблдона, и весь теннисный караван переехал на американский хард. Большинство топовых игроков последние несколько недель пропустили, а вот Карлос Алькарас благодаря двум подряд финалам поднялся на рекордное для себя четвёртое место рейтинга ATP. Активно играл на грунте и Каспер Рууд, но он не смог защитить все прошлогодние очки и даже пропустил вперёд Новака Джоковича, который после Уимблдона отдыхал. Что касается тройки лидеров, то она осталась неизменной за последние три недели – Медведев, Зверев и Надаль.
1. Даниил Медведев (Россия) – 7625 очков
2. Александр Зверев (Германия) – 6850
3. Рафаэль Надаль (Испания) – 6165
4 (+1). Карлос Алькарас (Испания) – 5035
5 (-1). Стефанос Циципас (Греция) – 5000
6 (+1). Новак Джокович (Сербия) – 4770
7 (-1). Каспер Рууд (Норвегия) – 4685
8. Андрей Рублёв (Россия) – 3575
9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3445
10. Янник Синнер (Италия) – 3395
...24 (-1). Карен Хачанов (Россия) – 1485
...36 (+1). Аслан Карацев (Россия) – 1175.
С первой недели августа начинается уже полноценный сезон на американском харде, который завершится US Open. За это время будет проведено много турниров и разыграно большое количество очков, благодаря чему наверняка произойдут серьёзные рейтинговые перестановки. На этой неделе проводится турнир ATP-500 в Вашингтоне, сетку которого возглавил россиянин Андрей Рублёв, и ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), где главной звездой является первая ракетка мира Даниил Медведев. Затем почти все игроки съедутся на «Мастерс» в Монреале (пройдёт с 7 по 14 августа) и «Мастерс» в Цинциннати (14–21 августа). На четвёртой неделе августа состоится турнир ATP-250 в Уинстон-Сейлеме, который почти все топовые игроки пропустят, а венчать всю эту серию будет US Open (29 августа – 11 сентября). Пока неясно, сможет ли участвовать во всей этой американской серии 21-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович.
В опубликованном 1 августа рейтинге ATP Даниил Медведев остался лидером, но его преимущество над идущим вторым Александром Зверевым сократилось до 775 очков. На этой неделе россиянину не нужно ничего защищать, и все набранные в Лос-Кабосе очки пойдут ему в плюс. У Зверева сгорят 90 очков за четвертьфинал Монреаля-2019, и преимущество Даниила чуть увеличится – до 865 очков, даже если он проиграет в Мексике на старте. А вот ещё через неделю, 15 августа, Медведев лишится разом 1000 очков за титул в Торонто-2021. И тогда уже Александр может вырваться вперёд на 135 очков и стать первой ракеткой мира. Как же Даниилу Медведеву спастись и защитить через две недели своё первое место в рейтинге?
Расклад по очкам у лидеров мирового рейтинга на ближайшие недели с учётом сгорающих баллов:
|дата
|Медведев
|Зверев
|Надаль
|Алькарас
|Циципас
|1.8
|очки
|7625
|6850
|6165
|5035
|5000
|8.8
|Канада-19, Ваш-21
|-90
|-545
|остаток
|7625
|6760
|5620
|5035
|5000
|15.8
|Канада-21
|-1000
|-360
|остаток
|6625
|6760
|5620
|5035
|4640
|22.8
|Цинциннати-21
|-360
|-1000
|-35
|-360
|остаток
|6265
|5760
|5620
|5000
|4280
Турнир в Лос-Кабосе относится к категории ATP-250, и недостающие 135 очков Даниил сможет набрать, если выйдет в финал (150 очков). В принципе, россиянину эта задача по силам, ведь в его половине сетки самый высокорейтинговый соперник – Миомир Кецманович из Сербии (38-я ракетка мира). Но если что-то в Мексике пойдёт у Медведева не так, то вторая и последняя попытка у него будет на «Мастерсе» в Монреале. Те же самые 135 очков он может получить, если доберётся до 1/4 финала (180 очков).
Но не стоит забывать, что очки каждую неделю не только сгорают, но и прибавляются в случае успешных выступлений. И преследователи Медведева имеют возможность обойти его в рейтинге, если хорошо выступят на обоих «Мастерсах». Такой шанс есть у Рафаэля Надаля, Карлоса Алькараса, Стефаноса Циципаса и даже у Новака Джоковича и Каспера Рууда, которые идут сейчас шестым и седьмым. Что касается Зверева, то недавно он признался, что пока не восстановился после травмы. Неизвестно, сможет ли он выступить даже на US Open.
- 1 августа 2022
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