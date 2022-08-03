Анастасия Павлюченкова отреагировала на вопрос Райлли Опелки в «Твиттере»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отреагировала на вопрос американца Райлли Опелки. Опелка поинтересовался в своём «твиттере», почему теннисисты часто что-то пишут в соцсетях после своих побед.

«Почему теннисисты постят картинки в соцсетях после каждого выигранного матча?» — задался вопросом американец.

«LOL («Ржу». — Прим. «Чемпионата»), — написала Павлюченкова в своих социальных сетях.

Фото: из соцсетей анастасии павлюченковой

Ранее Анастасия Павлюченкова опубликовала пост о золоте Олимпиады-2020 в паре с Андреем Рублёвым. В финале они обыграли другой российский тандем Елена Веснина / Аслан Карацев со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Бронзовые медали завоевали Эшли Барти и Джон Пирс (оба — Австралия).

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