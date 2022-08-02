Анастасия Павлюченкова опубликовала пост о золоте Олимпиады-2020 в паре с Андреем Рублёвым

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка вспомнила, как завоевала золотую медаль в смешанном парном разряде на летних Олимпийских играх в Токио (Япония), которые проходили в июле — августе 2021 года. Её партнёром был Андрей Рублёв.

«Год назад мы завоевали золото. Незабываемые воспоминания», — написала Павлюченкова.

Фото: из личного архива анастасии павлюченковой

Напомним, в финале Олимпиады-2020 в Токио Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв обыграли другой российский тандем Елена Веснина / Аслан Карацев со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Бронзовые медали завоевали Эшли Барти и Джон Пирс (оба — Австралия).

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