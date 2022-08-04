Медведев переиграл Хидзикату во 2-м круге турнира в Лос-Кабосе

В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул» состоялся поединок первого раунда одноимённого турнира категории ATP-250, в котором сошлись 26-летний россиянин Даниил Медведев (1-е место в рейтинге ATP) и 23-летний представитель Австралии Ринки Хидзиката (224-е место в рейтинге).



Игра завершилась победой победой Медведева в двух сетах – 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 33 минуты.



На счету Медведева пять подач навылет, нет двойных ошибок и 2 из 7 (29%) реализованных брейк-пойнтов. У его соперника – один эйс, две двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.



В следующем раунде оппонентом российского теннисиста станет спортсмен Литвы Ричардас Беранкис (98-е место в рейтинге).