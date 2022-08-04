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Медведев переиграл Хидзикату во 2-м круге турнира в Лос-Кабосе

Медведев переиграл Хидзикату во 2-м круге турнира в Лос-Кабосе
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В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул» состоялся поединок первого раунда одноимённого турнира категории ATP-250, в котором сошлись 26-летний россиянин Даниил Медведев (1-е место в рейтинге ATP) и 23-летний представитель Австралии Ринки Хидзиката (224-е место в рейтинге).

Игра завершилась победой победой Медведева в двух сетах – 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 33 минуты.

На счету Медведева пять подач навылет, нет двойных ошибок и 2 из 7 (29%) реализованных брейк-пойнтов. У его соперника – один эйс, две двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.

В следующем раунде оппонентом российского теннисиста станет спортсмен Литвы Ричардас Беранкис (98-е место в рейтинге).

Лос-Кабос. 2-й круг
04 августа 2022, четверг. 05:30 МСК
Даниил Медведев
1
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Ринки Хидзиката
224
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
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