Медведев переиграл Хидзикату во 2-м круге турнира в Лос-Кабосе
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В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул» состоялся поединок первого раунда одноимённого турнира категории ATP-250, в котором сошлись 26-летний россиянин Даниил Медведев (1-е место в рейтинге ATP) и 23-летний представитель Австралии Ринки Хидзиката (224-е место в рейтинге).
Игра завершилась победой победой Медведева в двух сетах – 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 33 минуты.
На счету Медведева пять подач навылет, нет двойных ошибок и 2 из 7 (29%) реализованных брейк-пойнтов. У его соперника – один эйс, две двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.
В следующем раунде оппонентом российского теннисиста станет спортсмен Литвы Ричардас Беранкис (98-е место в рейтинге).
Лос-Кабос. 2-й круг
04 августа 2022, четверг. 05:30 МСК
1
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
224
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
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