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Павлюченкова рассказала, на что тратит деньги. У неё более $ 12 млн призовых за карьеру

Павлюченкова рассказала, на что тратит деньги. У неё более $ 12 млн призовых за карьеру
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Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала, как тратит свои деньги. За карьеру она заработала более $ 12 млн призовых.

«Большую часть денег я трачу на переезды и на команду. Сейчас я не назову точных цифр, но это так. Перелёты, например, — это длинные дистанции, номера в отелях и прочее.

Ещё стоит учитывать содержание команды, зарплаты, бонусы и т. д. В команде два-три человека точно. Большая часть денег уходит туда. Остальное же на проживание. На путешествия, отдых, питание.

И, конечно, шопинг. Раньше я могла не задумываясь тратить большие суммы на покупки. Сейчас же нет такой потребности. Покупаю только то, что необходимо», — цитирует Павлюченкову «РБК-Спорт».

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