Павлюченкова упрекнула ФТР по поводу развития детского тенниса. Тарпищев ответил

Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова посетовала, что Федерация тенниса России (ФТР) недостаточно внимания уделяет развитию детского тенниса.

«Можно сказать, что родители делают больше для развития детского тенниса, чем федерация. Они этим живут, они этим горят. Тебя с самого детства растят как профи. И ты будешь чемпионом, потому что по-другому никак. Почему у нас такая система в ФТР, я не понимаю.

Я знаю, что в других странах по-другому. Там федерация принимает участие, они берут перспективных, молодых, талантливых детей, которые сразу попадают в академии, там с ними работают тренеры, специалисты по ОФП и психологии. Они с детства обладают всеми нужными контрактами. У нас такого нет. Видимо, другой менталитет», — цитирует Павлюченкову «РБК-Спорт».

Глава ФТР Шамиль Тарпищев ответил спортсменке.

«У нас есть программа по развитию детского тенниса до 2030 года, мы её придерживаемся. Мы по юношескому теннису первые в Европе 15 лет подряд, это никто не отрицает. У нас есть много вопросов по развитию нашего вида спорта по всей стране, потому что у регионов нет средств, но это другой вопрос.

Проблем много есть, но это естественно. Любая федерация должна быть хороша своими действиями, учитывая условия, в которых она находится и какой путь развития выбирает. Я считаю, что из тех средств, которые имеем мы, наша федерация выбирает оптимальный вариант для развития. Я выслушиваю мнения всех, пытаюсь сделать лучше, но мы не можем сравнивать наш бюджет на теннис с западными федерациями. Другие страны имеют в десятки раз больше средств, с этим тоже надо считаться. Но даже несмотря на это, сейчас мы в мировом теннисе первые. А недостатков всегда много, но они появляются от проблем, которых ещё больше», — цитирует Тарпищева Metaratings.

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