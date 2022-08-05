Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Кресси

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Вашингтоне (США). В матче третьего круга первый сеяный Рублёв нанёс поражение 13-й ракетке турнира американцу Максиму Кресси со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
Рублёв девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. Кресси подал 14 эйсов, допустил семь двойных ошибок и не использовал единственный шанс взять подачу соперника.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Максим Кресси на турнире в Вашингтоне.
За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Рублёв сыграет с победителем матча между датчанином Хольгером Руне и американцем Джеффри-Джоном Вулфом.
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