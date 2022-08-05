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Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Кресси

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Кресси
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Вашингтоне (США). В матче третьего круга первый сеяный Рублёв нанёс поражение 13-й ракетке турнира американцу Максиму Кресси со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Рублёв девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. Кресси подал 14 эйсов, допустил семь двойных ошибок и не использовал единственный шанс взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Максим Кресси на турнире в Вашингтоне.

За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Рублёв сыграет с победителем матча между датчанином Хольгером Руне и американцем Джеффри-Джоном Вулфом.

Вашингтон (м). 3-й круг
05 августа 2022, пятница. 19:10 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10  
4 		6 8  
         
Максим Кресси
32
США
Максим Кресси
М. Кресси
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