Виктория Азаренко сенсационно уступила 95-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

В Вашингтоне (США) на стадионе «Теннисный центр им. Уильяма Фитцджеральда. Грандстэнд» состоялся матч 1/4 финала одноимённого турнира, в котором сошлись 21-летняя представительница Китая Сиюй Ван и 33-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко (20-й номер рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой китаянки Ван в двух сетах – 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 16 минут.

На счету Азаренко в этом матче ни одной подачи навылет, семь двойных ошибок и пять из 11 (45%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, четыре двойные ошибки и три из пяти (60%) удачных брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира соперницей Сиюй Ван станет победительница пары Людмила Самсонова (60-й номер рейтинга) – Эмма Радукану (10-й номер рейтинга).