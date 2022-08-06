Виктория Азаренко сенсационно уступила 95-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

В Вашингтоне (США) на стадионе «Теннисный центр им. Уильяма Фитцджеральда. Грандстэнд» состоялся матч 1/4 финала одноимённого турнира, в котором сошлись 21-летняя представительница Китая Сиюй Ван и 33-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко (20-й номер рейтинга).
Встреча завершилась уверенной победой китаянки Ван в двух сетах – 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 16 минут.
На счету Азаренко в этом матче ни одной подачи навылет, семь двойных ошибок и пять из 11 (45%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, четыре двойные ошибки и три из пяти (60%) удачных брейк-пойнтов.
В полуфинале турнира соперницей Сиюй Ван станет победительница пары Людмила Самсонова (60-й номер рейтинга) – Эмма Радукану (10-й номер рейтинга).
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