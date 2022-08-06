Андрей Рублёв переиграл Вулфа и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Вашингтоне (США). В четвертьфинальном поединке первый сеяный Рублёв нанёс поражение 99-й ракетке мира американцу Джеффри-Джон Вулфу со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
Шестой номер мирового рейтинга ATP восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из двенадцати брейк-пойнтов. Вулф подал восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок и не использовал четыре шанс взять подачу оппонента.
За выход в финал престижных американских соревнованиях представитель России сыграет с представителем Японии Йосихито Нисиокой.
Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер, который не принимает участие в нынешнем розыгрыше соревнований.
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