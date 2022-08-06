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Андрей Рублёв переиграл Вулфа и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

Андрей Рублёв переиграл Вулфа и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Вашингтоне (США). В четвертьфинальном поединке первый сеяный Рублёв нанёс поражение 99-й ракетке мира американцу Джеффри-Джон Вулфу со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Шестой номер мирового рейтинга ATP восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из двенадцати брейк-пойнтов. Вулф подал восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок и не использовал четыре шанс взять подачу оппонента.

За выход в финал престижных американских соревнованиях представитель России сыграет с представителем Японии Йосихито Нисиокой.

Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер, который не принимает участие в нынешнем розыгрыше соревнований.

Вашингтон (м). 1/4 финала
06 августа 2022, суббота. 03:40 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Джеффри-Джон Вулф
99
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
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