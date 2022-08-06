Самсонова вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Радукану
Поделиться
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне (США). В матче третьего круга Самсонова нанесла поражение представительнице Великобритании Эмме Радукану со счётом 7:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.
Самсонова шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Радукану подала один эйс, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из шести.
За выход в финал турнира в Вашингтоне Самсонова поспорит с китайкой Сиюй Ван. Во втором полуфинале сыграют Кайя Канепи и Дарья Савилл.
На предыдущей стадии Людмила Самсонова в трёх сетах переиграла Айлу Томлянович из Австралии.
Комментарии
- 6 августа 2022
-
08:15
-
07:41
-
06:56
-
06:09
-
05:20
-
04:53
-
04:42
-
04:12
-
01:35
-
01:30
-
00:40
- 5 августа 2022
-
23:54
-
22:25
-
22:12
-
21:58
-
20:58
-
20:46
-
20:39
-
18:00
-
17:12
-
16:00
-
15:59
-
15:25
-
14:56
-
14:50
-
13:28
-
13:06
-
12:03
-
11:01
-
10:54
-
10:46
-
10:40
-
10:37
-
10:26
-
10:24
Партнерский контент