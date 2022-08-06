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Самсонова вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Радукану

Самсонова вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Радукану
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне (США). В матче третьего круга Самсонова нанесла поражение представительнице Великобритании Эмме Радукану со счётом 7:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Самсонова шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Радукану подала один эйс, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из шести.

За выход в финал турнира в Вашингтоне Самсонова поспорит с китайкой Сиюй Ван. Во втором полуфинале сыграют Кайя Канепи и Дарья Савилл.

На предыдущей стадии Людмила Самсонова в трёх сетах переиграла Айлу Томлянович из Австралии.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
06 августа 2022, суббота. 05:50 МСК
Людмила Самсонова
60
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		1  
         
Эмма Радукану
10
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Комментарии
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