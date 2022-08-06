Самсонова вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Радукану

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне (США). В матче третьего круга Самсонова нанесла поражение представительнице Великобритании Эмме Радукану со счётом 7:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Самсонова шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Радукану подала один эйс, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из шести.



За выход в финал турнира в Вашингтоне Самсонова поспорит с китайкой Сиюй Ван. Во втором полуфинале сыграют Кайя Канепи и Дарья Савилл.

На предыдущей стадии Людмила Самсонова в трёх сетах переиграла Айлу Томлянович из Австралии.