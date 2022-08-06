Александр Зверев признался, что болен сахарным диабетом

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, немецкий теннисист Александр Зверев впервые рассказал общественности, что болен сахарным диабетом.
«Будучи маленьким мальчиком, я не задумывался об этом, осознание пришло позже. Хочу показать, что с этим заболеванием можно спокойно жить. Теперь, много лет спустя с успехами за спиной, я чувствую себя комфортно и достаточно уверенно, чтобы публично рассказать об этом.
Я нахожусь в привилегированном положении, чтобы вести жизнь так, как хочу. Всегда хотел играть в теннис, ездить на турниры по всему свету и быть одним из лучших теннисистов в мире. В успехах я многим обязан своим родителям и брату, которые всегда поддерживали меня на моём пути и продолжают делать это сегодня», — приводит слова Зверева Sky Sport Germany.
Также Зверев объявил о создании фонда поддержки людям, страдающим данным заболеванием.
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