Анна Дмитриева рассказала о различиях в игре Дарьи Касаткиной и Людмилы Самсоновой

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева сравнила российских теннисисток Дарью Касаткину и Людмилу Самсонову, которые в минувшие выходные стали победительницами турниров WTA в Сан-Хосе и Вашингтоне (оба — США) соответственно.

«Очень рада за Самсонову! Это интересный игрок. Людмила рослая. Они некие антиподы с Касаткиной: Дарья — игрок комбинационный, а Самсонова — игрок активный и агрессивный. У неё мощная подача, хороший удар справа, и с лёта она играет. Людмила очень разнообразный игрок», — рассказала Анна Дмитриева в беседе