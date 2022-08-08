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Симона Халеп вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Торонто

Симона Халеп вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Торонто
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп уверенно вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада), обыграв представительницу Хорватии Донну Векич (Q) со счётом 6:0, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 1 минуту. Халеп четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни единого брейк-пойнта.

Следующей соперницей Халеп станет победительница матча Чжан Шуай (Китай) – Кристина Бушкэ (Испания).

Призовой фонд женских соревнований в Торонто составляет $ 2 967 250. Его действующей чемпионкой является представительница Канады Бьянка Андрееску.

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