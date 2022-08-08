Симона Халеп вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Торонто
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп уверенно вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада), обыграв представительницу Хорватии Донну Векич (Q) со счётом 6:0, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час и 1 минуту. Халеп четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни единого брейк-пойнта.
Следующей соперницей Халеп станет победительница матча Чжан Шуай (Китай) – Кристина Бушкэ (Испания).
Призовой фонд женских соревнований в Торонто составляет $ 2 967 250. Его действующей чемпионкой является представительница Канады Бьянка Андрееску.
Комментарии
- 8 августа 2022
-
19:11
-
18:42
-
18:09
-
17:56
-
17:32
-
16:35
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:15
-
15:03
-
14:31
-
14:13
-
13:36
-
13:25
-
13:01
-
11:41
-
11:24
-
11:12
-
11:10
-
11:09
-
10:53
-
10:50
-
10:31
-
10:21
-
09:54
-
09:36
-
09:26
-
09:13
-
08:36
-
08:30
-
08:12
-
08:06
-
07:52
-
07:49
Партнерский контент