Серена Уильямс намекнула на скорое завершение карьеры

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс намекнула, что в скором времени закончит карьеру.

«Думаю, уже виден свет в конце тоннеля. Я приближаюсь к свету, так что…. Не могу дождаться, когда уже доберусь до этого света», — приводит слова Уильямс Eurosport.

Серену спросили, что она имеет в виду под «светом».

«Свободу. Мне нравится играть, это просто потрясающе. Но, знаете, я не могу заниматься этим вечно», — ответила она.

Вчера, 8 августа, 40-летняя Серена Уильямс впервые более чем за год выиграла матч в одиночном разряде.

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