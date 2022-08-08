Серена Уильямс прокомментировала первую за 430 дней победу в туре
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс поделилась эмоциями от первой за 14 месяцев победы в туре.
Это произошло на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Серена обыграла представительницу Испании Нурию Парризас-Диас (LL) со счётом 6:3, 6:4. В следующем раунде Уильямс сразится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – Тереза Мартинцова (Q).
«Было не холодно, было облачно, солнечно, ветрено, но это было хорошо. Здорово вернуться в Торонто. Я не знала, смогу ли сыграть здесь, это всегда была одна из самых моих любимых остановок в туре. Поэтому я была очень рада возможности вернуться сюда. Это было реально весело», — приводит слова Серены Eurosport.uk.
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