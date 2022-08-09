Шаповалов: я ищу наставника, легенду. Того, кто будет поддерживать команду

22-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов рассказал о работе с Питером Полански, который является действующим игроком и провёл в этом году три турнира, но с мая входит в команду Шаповалова.



«Питер был очень умным теннисистом, когда играл. У меня было много проблем с тех пор, как началось наше сотрудничество, но мы продолжаем упорно работать. Мы прекрасно друг друга знаем, несколько раз были в одной команде в Кубке Дэвиса. У него хорошее видение моей игры. Он отлично общается со мной и остальными членами команды. Он профессионал и очень организованный человек. Пока все здорово идёт. У нас хорошее видение будущего.



Однако Шаповалов по совету представляющего его агентства StarWing Sports продолжает поиск опытного тренера.



В каком-то смысле я ищу наставника, легенду. Того, кто будет поддерживать команду и высказывать своё мнение.

Приятно, когда есть возможность поговорить с легендарным игроком и узнать его мнение о разных ситуациях. Он стал бы отличным дополнением к команде. Нужно посмотреть, какие есть варианты и кто свободен. Не знаю, когда это произойдет, но это у меня планах», — приводит слова канадца Le Journal de Montreal.



Напомним, в последних девяти матчах Шаповалов потерпел восемь поражений.