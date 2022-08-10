Гаэль Монфис одержал победу в первом же матче после трёхмесячной паузы

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис выиграл первый матч после более трёх месяцев отсутствия в туре.

Это произошло в первом круге турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада).Монфис (17) обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 45 минут. Монфис 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 13. На счету его соперника ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем раунде Монфис сразится с американцем Максимом Кресси.

Призовой фонд соревнований в Монреале составил $ 5 926 545. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.