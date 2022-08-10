Ник Кирьос станет первым соперником Даниила Медведева по турниру в Монреале

В Монреале (Канада) на стадионе «ИГА Стэдиум. Центральный корт» состоялся матч первого круга одноимённого турнира, в котором сошлись 21-летний аргентинец Себастьян Баэс (32-е место рейтинга ATP) и 27-летний представитель Австралии Ник Кирьос (37-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Кирьоса в двух сетах – 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

На счету австралийца в этой игре шесть подач навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести (50%). У его оппонента – ни одного эйса, две двойные ошибки и один из трёх (33%) удачных брейк-пойнтов.

Таким образом, во втором круге турнира в Монреале серии Masters соперником Ника Кирьоса станет первая ракетка мира – россиянин Даниил Медведев.