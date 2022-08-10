Патрик Муратоглу назвал Роджера Федерера «абсолютным гением»

Патрик Муратоглу, новый тренер румынской теннисистки Симоны Халеп, высоко отозвался о 20-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» Роджере Федерере.

«Роджер Федерер – абсолютный гений. Я не помню, чтобы когда-либо видел, чтобы кто-то играл в теннис так же, как он. Он неподражаемый игрок со всех точек зрения. Всё, что он делает, идеально», – приводит слова Патрика Муратоглу Tennis World USA.

Серьёзная травма колена сильно ограничивала Роджера Федерера в последние два сезона, не позволяя играть столько, сколько ему хотелось. В ближайшее время теннисист примет участие в турнире Laver Cup, который пройдет на «O2 Arena» в Лондоне с 23 по 25 сентября. Олимпийскому чемпиону Пекина — 2008 в парном разряде 8 августа исполнился 41 год.

Первое видео Марии Шараповой с новорождённым сыном: