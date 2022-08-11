Серена Уильямс проиграла Белинде Бенчич и вылетела с турнира в Торонто
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Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла выйти в третий круг турнира в Торонто. В матче второго круга она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 2:6, 4:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За это время Уильямс сделала 6 подач навылет и допустила 4 двойные ошибки. На счету швейцарки 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В следующем круге Бенчич встретится с победителем пары Кайя Канепи – Гарбинье Мугуруса.
Турнир в Торонто проходит с 8 по 14 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 2,5 млн. Действующим победителем турнира является Камила Джорджи, которая в решающем матче 2021 года одержала победу над Каролиной Плишковой.
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