Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс проиграла Белинде Бенчич и вылетела с турнира в Торонто

Серена Уильямс проиграла Белинде Бенчич и вылетела с турнира в Торонто
Комментарии

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла выйти в третий круг турнира в Торонто. В матче второго круга она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 2:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За это время Уильямс сделала 6 подач навылет и допустила 4 двойные ошибки. На счету швейцарки 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем круге Бенчич встретится с победителем пары Кайя Канепи – Гарбинье Мугуруса.

Турнир в Торонто проходит с 8 по 14 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 2,5 млн. Действующим победителем турнира является Камила Джорджи, которая в решающем матче 2021 года одержала победу над Каролиной Плишковой.

Торонто. 2-й круг
11 августа 2022, четверг. 02:10 МСК
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022