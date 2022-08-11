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Рублёв проиграл Эвансу и завершил участие на турнире в Монреале

Рублёв проиграл Эвансу и завершил участие на турнире в Монреале
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Российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира в Монреале. Во втором круге он уступил 39-й ракетке мира, британцу Даниэлю Эвансу со счётом 4:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Рублёв сделал 3 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету Эванса 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге Эванс встретится с представителем США Тейлом Фритцем, который в своём матче второго круга обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо.

Турнир в Монреале проходит с 8 по 14 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $5,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче 2021 года обыграл Райлли Опелку.

Монреаль. 2-й круг
11 августа 2022, четверг. 02:40 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Даниэль Эванс
39
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
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