Рублёв проиграл Эвансу и завершил участие на турнире в Монреале

Российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира в Монреале. Во втором круге он уступил 39-й ракетке мира, британцу Даниэлю Эвансу со счётом 4:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Рублёв сделал 3 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету Эванса 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге Эванс встретится с представителем США Тейлом Фритцем, который в своём матче второго круга обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо.

Турнир в Монреале проходит с 8 по 14 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $5,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче 2021 года обыграл Райлли Опелку.