Оже-Альяссим обыграл Нисиоку и вышел в 3-й круг турнира в Монреале
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В Монреале (Канада) на стадионе «ИГА Стэдиум. Центральный корт» состоялся матч второго круга одноимённого турнира серии Masters, в котором сошлись 26-летний представитель Японии Йосихто Нисиока (54-е место рейтинга ATP) и 22-летний канадец Феликс Оже-Альяссим (9-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Оже-Альяссима в двух сетах – 7:6 (8:6), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа и 6 минут.
На счету канадца 16 подач навылет, одна двойная ошибка и два из 13 (15%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – нет эйсов, две двойные ошибки и один из пяти (20%) удачный брейк-пойнт.
В третьем туре соперником Оже-Альяссима станет великобританец Кэмерон Норри. Он, в свою очередь, победил Ботика ван де Зандсхулпа.
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