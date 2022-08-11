Оже-Альяссим обыграл Нисиоку и вышел в 3-й круг турнира в Монреале

В Монреале (Канада) на стадионе «ИГА Стэдиум. Центральный корт» состоялся матч второго круга одноимённого турнира серии Masters, в котором сошлись 26-летний представитель Японии Йосихто Нисиока (54-е место рейтинга ATP) и 22-летний канадец Феликс Оже-Альяссим (9-е место рейтинга).



Встреча завершилась победой Оже-Альяссима в двух сетах – 7:6 (8:6), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа и 6 минут.



На счету канадца 16 подач навылет, одна двойная ошибка и два из 13 (15%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – нет эйсов, две двойные ошибки и один из пяти (20%) удачный брейк-пойнт.



В третьем туре соперником Оже-Альяссима станет великобританец Кэмерон Норри. Он, в свою очередь, победил Ботика ван де Зандсхулпа.