Чемпионка US Open – 2019 Андрееску пробилась в третий круг турнира в Торонто

53-я ракетка мира, канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).



Во втором для себя матче на турнире Андрееску обыграла представительницу Франции Ализе Корне со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 час 24 минуту. Канадка ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Французская спортсменка выполнила один эйс. На её счету 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.



В следующем раунде Андрееску сразится с 19-летней китаянкой Чжэн Циньвэнь (51-е место в рейтинге WTA).



Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Их действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.