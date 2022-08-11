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Чемпионка US Open – 2019 Андрееску пробилась в третий круг турнира в Торонто

Чемпионка US Open – 2019 Андрееску пробилась в третий круг турнира в Торонто
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53-я ракетка мира, канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

Во втором для себя матче на турнире Андрееску обыграла представительницу Франции Ализе Корне со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 час 24 минуту. Канадка ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Французская спортсменка выполнила один эйс. На её счету 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем раунде Андрееску сразится с 19-летней китаянкой Чжэн Циньвэнь (51-е место в рейтинге WTA).

Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Их действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.

Торонто. 2-й круг
11 августа 2022, четверг. 03:50 МСК
Бьянка Андрееску
53
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 3
         
Ализе Корне
40
Франция
Ализе Корне
А. Корне
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