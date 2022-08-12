Бенчич без особых проблем обыграла Мугурусу на турнире в Торонто

В Торонто (Канада) на стадионе «Авива Сентер» состоялся матч первого круга одноимённого турнира категории WTA-1000, в рамках которого сошлись 25-летняя представительница Швейцарии Белинда Бенчич (12-й номер рейтинга) и 28-летняя испанка Гарбинье Мугуруса (8-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Бенчич – 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 5 минут.



На счету швейцарской теннисистки три подачи навылет, четыре двойные ошибки и три из трёх (100%) реализованных брейк-пойнтов. У Мугурусы – три эйса, две двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.



В четвертьфинале турнира в Торонто Белинда Бенчич сыграет с спортсменкой из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (24-й номер рейтинга).