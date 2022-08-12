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Бенчич без особых проблем обыграла Мугурусу на турнире в Торонто

Бенчич без особых проблем обыграла Мугурусу на турнире в Торонто
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В Торонто (Канада) на стадионе «Авива Сентер» состоялся матч первого круга одноимённого турнира категории WTA-1000, в рамках которого сошлись 25-летняя представительница Швейцарии Белинда Бенчич (12-й номер рейтинга) и 28-летняя испанка Гарбинье Мугуруса (8-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Бенчич – 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 5 минут.

На счету швейцарской теннисистки три подачи навылет, четыре двойные ошибки и три из трёх (100%) реализованных брейк-пойнтов. У Мугурусы – три эйса, две двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира в Торонто Белинда Бенчич сыграет с спортсменкой из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (24-й номер рейтинга).

Торонто. 3-й круг
12 августа 2022, пятница. 05:25 МСК
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Гарбинье Мугуруса
8
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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