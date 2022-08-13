Плишкова вышла в полуфинал на турнире в Торонто, обыграв Циньвэнь

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Торонто (Канада). В четвертьфинальном матче 14-я сеяная нанесла поражение представительнице Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 час 36 минуту.



Плишкова 10 раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять из 8 брейк-пойнтов. Её соперница подала шесть эйсов, допустила восемь двойных ошибок и использовала четыре из десяти возможностей взять подачу своей оппонентки.



30-летняя Плишкова и 19-летняя Циньвэнь впервые встречались друг с другом в официальных матчах.



За выход в финал турнира в Торонто чешская теннисистка сразится с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.