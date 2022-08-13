Халеп одержала волевую победу над Пегулой и вышла в финал турнира в Торонто
Поделиться
Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в финал хардового турнира категории WTA-1000, который проходит в Торонто (Канада). В полуфинальном матче 15-я сеяная Халеп одержала волевую победу над седьмой ракеткой соревнований американкой Джессикой Пегулой со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.
Халеп один раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять из 13 брейк-пойнтов. Пегула подала три эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
28-летняя Пегула и 30-летняя Халеп впервые встречались друг с другом в официальном матче.
За титул турнира в Торонто Халеп сыграет с победительницей полуфинала между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и 14-й сеяной чешкой Каролиной Плишковой.
Комментарии
- 13 августа 2022
-
23:26
-
22:25
-
19:51
-
16:57
-
16:23
-
14:55
-
14:03
-
13:35
-
13:30
-
12:22
-
12:00
-
11:21
-
10:41
-
10:36
-
10:15
-
09:58
-
09:53
-
09:27
-
07:30
-
06:27
-
04:29
-
03:37
-
03:02
-
03:01
-
00:56
-
00:13
- 12 августа 2022
-
23:43
-
23:34
-
22:38
-
22:29
-
22:02
-
21:04
-
18:26
-
17:30
-
17:01
Партнерский контент