Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Халеп одержала волевую победу над Пегулой и вышла в финал турнира в Торонто

Халеп одержала волевую победу над Пегулой и вышла в финал турнира в Торонто
Комментарии

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в финал хардового турнира категории WTA-1000, который проходит в Торонто (Канада). В полуфинальном матче 15-я сеяная Халеп одержала волевую победу над седьмой ракеткой соревнований американкой Джессикой Пегулой со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Халеп один раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять из 13 брейк-пойнтов. Пегула подала три эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

28-летняя Пегула и 30-летняя Халеп впервые встречались друг с другом в официальном матче.

За титул турнира в Торонто Халеп сыграет с победительницей полуфинала между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и 14-й сеяной чешкой Каролиной Плишковой.

Торонто. 1/2 финала
13 августа 2022, суббота. 20:10 МСК
Джессика Пегула
7
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
2 		6 6
         
Симона Халеп
15
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022