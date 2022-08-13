Халеп одержала волевую победу над Пегулой и вышла в финал турнира в Торонто

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в финал хардового турнира категории WTA-1000, который проходит в Торонто (Канада). В полуфинальном матче 15-я сеяная Халеп одержала волевую победу над седьмой ракеткой соревнований американкой Джессикой Пегулой со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Халеп один раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять из 13 брейк-пойнтов. Пегула подала три эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

28-летняя Пегула и 30-летняя Халеп впервые встречались друг с другом в официальном матче.

За титул турнира в Торонто Халеп сыграет с победительницей полуфинала между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и 14-й сеяной чешкой Каролиной Плишковой.