Хуркач вышел в финал «Мастерса» в Монреале, одолев Рууда

Польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Монреале (Канада). В полуфинальном матче восьмой сеяный Хуркач нанёс поражение четвёртой ракетке соревнований представителю Норвегии Касперу Рууду со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Хуркач 18 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов. Рууд подал восемь эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Хуркач сравнял счёт в личном противостоянии с Руудом в официальных матчах — 1-1. Впервые теннисисты встречались на «Ролан Гаррос» — 2022.

За титул «Мастерса» в Монреале Хуркач сыграет с победителем полуфинала между испанцем Пабло Карреньо-Бустой и британцем Даниэлем Эвансом.