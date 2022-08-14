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Хуркач вышел в финал «Мастерса» в Монреале, одолев Рууда

Хуркач вышел в финал «Мастерса» в Монреале, одолев Рууда
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Польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Монреале (Канада). В полуфинальном матче восьмой сеяный Хуркач нанёс поражение четвёртой ракетке соревнований представителю Норвегии Касперу Рууду со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Хуркач 18 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов. Рууд подал восемь эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Хуркач сравнял счёт в личном противостоянии с Руудом в официальных матчах — 1-1. Впервые теннисисты встречались на «Ролан Гаррос» — 2022.

За титул «Мастерса» в Монреале Хуркач сыграет с победителем полуфинала между испанцем Пабло Карреньо-Бустой и британцем Даниэлем Эвансом.

Монреаль. 1/2 финала
13 августа 2022, суббота. 22:10 МСК
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 2
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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