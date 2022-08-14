Хуркач вышел в финал «Мастерса» в Монреале, одолев Рууда

Польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Монреале (Канада). В полуфинальном матче восьмой сеяный Хуркач нанёс поражение четвёртой ракетке соревнований представителю Норвегии Касперу Рууду со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.
Хуркач 18 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов. Рууд подал восемь эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.
Хуркач сравнял счёт в личном противостоянии с Руудом в официальных матчах — 1-1. Впервые теннисисты встречались на «Ролан Гаррос» — 2022.
За титул «Мастерса» в Монреале Хуркач сыграет с победителем полуфинала между испанцем Пабло Карреньо-Бустой и британцем Даниэлем Эвансом.
- 14 августа 2022
-
00:16
- 13 августа 2022
-
23:26
-
22:25
-
19:51
-
16:57
-
16:23
-
14:55
-
14:03
-
13:35
-
13:30
-
12:22
-
12:00
-
11:21
-
10:41
-
10:36
-
10:15
-
09:58
-
09:53
-
09:27
-
07:30
-
06:27
-
04:29
-
03:37
-
03:02
-
03:01
-
00:56
-
00:13
- 12 августа 2022
-
23:43
-
23:34
-
22:38
-
22:29
-
22:02
-
21:04
-
18:26
-
17:30