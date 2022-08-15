Муратоглу — о победе Халеп: большая честь быть рядом с тобой

Французский тренер Патрик Муратоглу прокомментировал удачное выступление своей подопечной Симоны Халеп на турнире в Торонто. Румынка взяла титул в Канаде, в финале переиграв бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю.
«Хочу поздравить Симону. Всю неделю ты была невероятной соперницей и ещё раз показала, почему у тебя такая великолепная карьера. И снова для меня большая честь быть рядом с тобой. Это наш первый титул вместе. Это заставляет нас жаждать большего», — цитирует Муратоглу Tennisuptodate.
Симона Халеп и Патрик Муратоглу продолжат сотрудничество. Тренер заявил, что румынка планирует успешно выступить на US Open. Французский специалист приступил к работе с Халеп в 2022 году.
Патрик Муратоглу тренировал 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» Серену Уильямc, а также россиянку Анастасию Павлюченкову, болгарина Григора Димитрова и француза Жереми Шарди.
- 15 августа 2022
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