Хачанов проиграл американцу Корде на старте турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Третий корт» состоялся матч первого круга одноимённого теннисного турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 26-летний российский теннисист Карен Хачанов (30-е место рейтинга) и 22-летний представитель США Себастьян Корда (52-е место рейтинга).
Встреча завершилась уверенной победой Корды в двух сетах – 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.
На счету Хачанова в этом матче одна подача навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух (50%). У его оппонента – восемь эйсов, одна двойная ошибка и три из семи (43%) удачных брейк-пойнтов.
Во втором круге соревнований соперником Корды станет победитель пары Маттео Берреттини (Италия, 15-е место рейтинга) – Фрэнсис Тиафо (США, 25-е место рейтинга).
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