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Хачанов проиграл американцу Корде на старте турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

Хачанов проиграл американцу Корде на старте турнира серии «Мастерс» в Цинциннати
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В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Третий корт» состоялся матч первого круга одноимённого теннисного турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 26-летний российский теннисист Карен Хачанов (30-е место рейтинга) и 22-летний представитель США Себастьян Корда (52-е место рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой Корды в двух сетах – 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.

На счету Хачанова в этом матче одна подача навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух (50%). У его оппонента – восемь эйсов, одна двойная ошибка и три из семи (43%) удачных брейк-пойнтов.

Во втором круге соревнований соперником Корды станет победитель пары Маттео Берреттини (Италия, 15-е место рейтинга) – Фрэнсис Тиафо (США, 25-е место рейтинга).

Сетка турнира в Цинциннати.
Цинциннати (м). 1-й круг
16 августа 2022, вторник. 02:00 МСК
Карен Хачанов
30
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Себастьян Корда
52
США
Себастьян Корда
С. Корда
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