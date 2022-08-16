Берреттини проиграл Тиафо на старте турнира в Цинциннати. Это его третье поражение подряд

Финалист Уимблдона-2021, итальянский теннисист Маттео Берреттини потерпел поражение в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Тиафо одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 52 минуты. На счету Берреттини 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. Тиафо 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал ноль брейк-пойнтов из восьми возможных.
Для Берреттини это третье поражение кряду. После проигрыша в финале турнира в Гштааде (Швейцария) от норвежца Каспера Рууда итальянец проиграл в первом круге «Мастерса» в Монреале испанцу Пабло Карреньо-Бусте.
Во втором круге Фрэнсис встретится со своим соотечественником Себастьяном Кордой, который, в свою очередь, в первом круге обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 6:4.
- 16 августа 2022
-
09:18
-
09:04
-
07:06
-
05:19
-
04:26
-
03:28
-
01:44
-
00:33
-
00:16
- 15 августа 2022
-
23:00
-
22:52
-
22:33
-
22:22
-
22:19
-
21:26
-
21:06
-
21:03
-
20:55
-
20:48
-
20:26
-
19:47
-
19:43
-
19:42
-
19:25
-
19:25
-
18:46
-
18:03
-
18:01
-
17:39
-
17:26
-
16:54
-
16:32
-
16:13
-
16:00
-
15:40