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Плишкова не без проблем обыграла 42-летнюю Винус Уильямс на старте турнира в Цинциннати

Плишкова не без проблем обыграла 42-летнюю Винус Уильямс на старте турнира в Цинциннати
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Бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В стартовом матче Плишкова (14) обыграла семикратную чемпионку турниров «Большого шлема» 42-летнюю американку Винус Уильямс со счётом 7:5, 6:1. Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Плишкова восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. На счету Винус два эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Следующей соперницей Плишковой станет бельгийка Элисе Мертенс.

Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.

Цинциннати (ж). 1-й круг
16 августа 2022, вторник. 19:40 МСК
Каролина Плишкова
17
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		1  
         
Винус Уильямс
1500
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
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