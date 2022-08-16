Плишкова не без проблем обыграла 42-летнюю Винус Уильямс на старте турнира в Цинциннати

Бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В стартовом матче Плишкова (14) обыграла семикратную чемпионку турниров «Большого шлема» 42-летнюю американку Винус Уильямс со счётом 7:5, 6:1. Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Плишкова восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. На счету Винус два эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Следующей соперницей Плишковой станет бельгийка Элисе Мертенс.

Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.