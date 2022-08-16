Ник Кирьос вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати, где сыграет с Тейлором Фритцем
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Финалист Уимблдона-2022, 28-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
В матче первого круга Кирьос обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокина со счётом 7:5, 6:4. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Кирьос 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Давидович-Фокина три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
В следующем раунде Кирьос сразится с 11-м номером посева американцем Тейлором Фритцем.
Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнований из-за травмы.
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