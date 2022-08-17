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Кори Гауфф не сумела завершить матч первого круга на турнире в Цинциннати

Кори Гауфф не сумела завершить матч первого круга на турнире в Цинциннати
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12-я ракетка мира 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче первого раунда Гауфф (11) встречалась с представительницей Чехии Мари Боузковой (Q). Боузкова выиграла первый сет со счётом 7:5. Кори вела в партии со счётом 5:3, однако подвернула лодыжку, после чего проиграла пять геймов подряд. Гауфф вышла на вторую партию, но после первого сыгранного гейма снялась с матча. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.

Следующей соперницей Боузковой станет другая американка Элисон Риске.

Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.

Цинциннати (ж). 1-й круг
16 августа 2022, вторник. 22:50 МСК
Кори Гауфф
12
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		0  
7 		1  
         
Мари Боузкова
46
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
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