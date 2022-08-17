Карацев не сумел выйти в третий круг турнира в Цинциннати, проиграв Шварцману

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел выйти в третий круг турнира категории АТР-1000, который проходит в Цинциннати (США). В матче второго круга 38-я ракетка мира Карацев потерпел поражение от представителя Аргентины Диего Шварцмана со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты.



Карацев семь раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Его оппонент подал один эйс, трижды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти возможных.



За выход в 1/8 финала престижных американских соревнований Шварцман сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) – Филипп Краинович (Сербия).

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнования из-за травмы.