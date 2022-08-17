Радукану — об Азаренко: когда она играла в финале US Open — 2020, я готовилась к экзаменам
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Чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану высказалась про двукратную обладательницу ТБШ белорусскую теннисистку Викторию Азаренко перед их предстоящим матчем в рамках второго круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
«Я помню, совсем недавно, когда она играла в финале Открытого чемпионата США в 2020 году во время «пузыря», я готовилась к экзаменам. Я тогда не играла в теннис где-то два-три месяца и просто мечтала, что однажды я буду на том же уровне и буду играть с такими великими игроками. Всё казалось таким далёким», – приводит слова Радукану пресс-служба WTA.
Поединок Радукану с Азаренко состоится сегодня, 17 августа. В первом круге Радукану обыграла американку Серену Уильямс, а Азаренко одолела эстонку Кайю Канепи.
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