Матч россиянок едва не прервала фанатка с украинским флагом. Её быстро вывели с корта

В мире, где одни утверждают, что спорт вне политики, а другие пренебрегают достаточно пафосным заявлением, и случаются такие сценки.

На матче квалификации в Цинциннати между Анастасией Потаповой и Анной Калинской и произошёл необычный эпизод. Одна из болельщиц решила последить за встречей россиянок. Но для этого девушка укуталась в украинский флаг. По словам журналиста Бена Ротенберга, фанатку в солнцезащитных очках, с венком из цветов на голове и символикой на спине звали Лолой, и она не впервые появляется в подобном образе на американском турнире.

Перформанс болельщицы не очень понравился девушкам на корте. По ходу встречи одна из участниц намекнула на это судье, и Морген Лейн попросила женщину убрать флаг — для этого она даже спустилась с вышки и напрямую обратилась к фанатке. Между ними завязался спор: эмпайер настаивала, что инцидент не очень приятный, на что болельщица использовала контраргумент: напомнила о ситуации в мире.

Болельщицу с украинским флагом попросили покинуть матч в Цинциннати Фото: кадр из видео

Из-за этого матч дважды останавливали на пару минут. Так что в дискуссию вмешался секьюрити турнира – она попросила болельщицу покинуть трибуны, а в случае отказа обещала даже вызвать полицию. Так что до машины Лоле помог добраться глава службы охраны: мужчина спокойно объяснил, что её флаг на турнире — нарушение правил: он слишком большой. Ведь в Цинциннати, как и в большинстве Штатов, где проводятся теннисные матчи, запрещены флаги или плакаты крупнее 45х45 см, но что-то пропускают. А на US Open подобная фанатская атрибутика законом запрещена вовсе. Уже другой вопрос, кто и как часто его соблюдает. Так что Лола подумывала даже обрезать флаг до требуемых размеров, но в итоге бросила затею и оставила его в машине, а после вернулась на турнир. Видимо, всё же решила сделать то, за чем и ходят на теннис.

Как написал Ротенберг в «Твиттере», он обратился за комментариями к организаторам турнира, они же только сослались на размеры флага, а в WTA на запрос не ответили.

Как оказалось, Лола живёт неподалёку от Цинциннати, в небольшом городке Майсон, штат Огайо, поэтому быстро стала звездой местного ТВ. Правда, американка хоть и живёт в США давно, но родом из Узбекистана. Она поделилась своей правдой. «У нас был наш украинский флаг, мы не делали ничего сумасшедшего, сидели там спокойно и тихо».



Калинская одержала победу над Потаповой (7:5, 6:1) и зашла в первый раунд, позже и Настя попала в основную сетку как лаки-лузер. Но кому теперь до этого дело, ведь главный инфоповод совсем в другом. Кажется, провокация удалась…