Крис Эверт оценила шансы завершающей карьеру Серены Уильямс на US Open — 2022

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», легендарная американская теннисистка Крис Эверт поделилась ожиданиями от выступления 23-кратной победительницы мэйджоров американки Серены Уильямс на US Open – 2022. Ранее Серена заявила, что, скорее всего, этот турнир станет последним в её профессиональной карьере.

«Это будет безумие! Каждый фанат тенниса захочет купить билет, чтобы посмотреть на Серену, ожидая, что это будет её последний матч. Серена не старая, ей 40 лет, она величайшая теннисистка этого поколения, но она начинает проигрывать игрокам, которых раньше обыгрывала. Я не знаю, как долго она продержится на турнире, так что это будет сумасшедшая неделя, потому что люди будут пытаться увидеть её в последний раз», — приводит слова Эверт Sportskeeda со ссылкой на Women's Wear Daily.